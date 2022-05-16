Командующий Сухопутными войсками проверил, как ВСУ готовятся к наступлению

Генерал-полковник Александр Сырский проверил, как идет подготовка украинских военных к наступлению. Он проследил, как готовятся сухопутные войска к контрнаступлению на россиян.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность подразделений к наступательным действиям.

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На странице Сухопутных войск Украины обнародовали видео, как украинские военные готовятся к наступлению на позиции российских оккупантов. Мощное видео демонстрирует – украинцы готовы защищать свою страну и имеют для этого технику и силы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский проверил готовность подразделений к наступлению: смотрите видео

Контрнаступление украинцев на позиции россиян

Сейчас в Харьковской области бойцы Вооруженных Сил перешли в контрнаступление. С 5 мая украинцы успешно производят наступательные действия на позиции россиян и оттесняют их к границе.

15 апреля 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Харькове вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы.

Также украинские военные перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Об этом в обращении от 14 мая рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Он отметил, что наступательный характер наших войск демонстрирует положительные результаты.

Сам Изюм оккупанты удерживают, ведь это стратегически важный путь на юг в сторону Славянска и Краматорска. Именно по этим направлениям оккупанты стремятся окружить украинских военных. Правда, значительных успехов в продвижении у россиян нет. Чувствуя агрессию из-за поражения, они обстреливают гражданские объекты и даже уничтожают церкви московского патриархата.

По последним сведениям, сейчас идет борьба на границе между Харьковской и Донецкой областями – к северу от Изюма. Там враг осуществил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгеньке, Долина и Гусаровка.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, контрнаступление в Харьковском направлении российским оккупантам уже не удастся остановить. С первых дней наступления украинцев освобожден ряд поселений вблизи Харькова.

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