Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність підрозділів до наступальних дій.

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На сторінці Сухопутних військ України оприлюднили відео, як українські військові готуються до наступу на позиції російських окупантів. Потужне відео демонструє – українці готові боронити свою країну та мають для того техніку і сили.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський перевірив готовність підрозділів до наступу: дивіться відео

Контрнаступ українців на позиції росіян

Зараз у Харківській області бійці Збройних Сил України перейшли у контрнаступ. З 5 травня українці успішно проводять наступальні дії на позиції росіян та відтісняють їх до кордону.

15 квітня 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Харкові витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону.

Також українські військові перейшли у контрнаступ на Ізюмському напрямку. Про це у звернені від 14 травня розповів очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що наразі наступальний характер наших військ демонструє позитивні результати.

Сам Ізюм окупанти утримують, адже це стратегічно важлива дорога на південь в бік Слов'янська та Краматорська. Саме за цими напрямками окупанти прагнуть оточити українських військових. Щоправда, значних успіхів у просуванні росіяни не мають. Відчуваючи агресію через поразку, вони обстрілюють цивільні об'єкти та навіть знищують церкви московського патріархату.

За останніми зведеннями, зараз триває боротьба на кордоні між Харківською та Донецькою областями – на північ від Ізюма. Саме там ворог здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, контрнаступ у Харківському напрямку російським окупантам вже не вдасться зупинити. З перших днів наступу українців звільнено низку поселень поблизу Харкова.

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