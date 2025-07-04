В ближайшее время состоится встреча команд Украины и США, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудили российские воздушные удары, ситуацию на фронте и усиление противовоздушной обороны. Лидеры также договорились о встрече украинской и американской команд.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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О чем договорились Трамп и Зеленский во время разговора

Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора обсудил с Трампом российские воздушные удары и ситуацию на фронте. Украинский лидер отметил, что президент США "очень хорошо информирован".

Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд,

– сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что также обсудил с Трампом способности оборонной промышленности и перспективы совместного производства. Зеленский отметил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает их чрезвычайно важными для укрепления безопасности.

К слову, разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом длился примерно 40 минут. По словам осведомленного источника, это был "хороший разговор".