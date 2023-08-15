Когда исчез свет, во Львовоблэнерго сразу заявили, что это было связано с отключением в сетях НЭК "Укрэнерго". Впоследствии в "Укрэнерго" поведали детали.

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Причина усложнения – нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, водитель комбайна во время жатвы в поле задел высоковольтную линию.

Проблемы со светом во Львове 15 августа

Российские оккупанты в ночь на 15 августа атаковали Украину ракетами. В частности, захватчики ударили по городу Льва. К сожалению, известно о почти двух десятках пострадавших. Враг пытался попасть в местный аэропорт. В то же время, ему не удалось. Впоследствии стало известно о повреждении сети в Львовской области.

"В результате ночного вражеского ракетного обстрела во Львове отключены три линии 0,4 киловатт, которые питают около 100 абонентов. Проводится дополнительное обследование сети", – заявили в Минэнерго.

Людей просят быть очень внимательными и осторожными и реагировать на все уведомления об угрозе. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.