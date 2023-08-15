Коли зникло світло, в Львівобленерго відразу заявили, що це було пов'язане із вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Згодом в "Укренерго" розповіли деталі.

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Причина ускладнення – порушення правил безпеки водієм сільгосптехніки, який працював біля лінії,

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, водій комбайна під час жнив у полі зачепив високовольтну лінію.

Проблеми зі світлом у Львові 15 серпня

Російські окупанти у ніч на 15 серпня атакували Україну ракетами. Зокрема, загарбники вдарили по місту Лева. На жаль, відомо про майже два десятки постраждалих. Ворог намагався поцілити в місцевий аеропорт. Водночас йому не вдалося. Згодом стало відомо про пошкодження мережі у Львівській області.

"Внаслідок нічного ворожого ракетного обстрілу у Львові відключено три лінії 0,4 кіловата, які живлять близько 100 абонентів. Проводиться додаткове обстеження мережі", – заявили в Міненерго.

Людей просять бути дуже уважними та обережними й реагувати на всі сповіщення про загрозу. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.