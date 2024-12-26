Этот объект поразили еще 18 декабря 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Defense Express.

К теме ВСУ нанесли удар по заводу, который изготавливал топливо для российских ракет, – СтратКом

Каково значение атаки "Комбината Каменского"

Журналисты отметили, что "Комбинат Каменский", стратегически важное предприятие для российского военно-промышленного комплекса, размещено всего в 14 километрах от линии государственной границы Украины и в 170 километрах от текущей линии боестолкновения.

По словам авторов материала, эту дистанцию россияне явно считали довольно безопасной, поскольку на этом комбинате в сентябре 2024 года были зафиксированы работы по расширению производственных мощностей.

Журналисты также подчеркнули, что внимание привлекает сам факт официального подтверждения атаки от СтратКому ВСУ, что наши военные действительно нанесли высокоточный удар по объекту "Комбинат Каменский".

Очевидно, в формулировке "высокоточный удар" и было "зашито" указание об использовании полученных от Запада ракет, как Storm Shadow и SCALP-EG,

– говорится в материале.

Сейчас в открытом доступе нет никаких изображений, которые бы подтверждали результаты этой военной операции. Поэтому публикация от СтратКому ВСУ является по сути единственным источником информации об ударе.

"Комбинат Каменский" известен производством твердого ракетного топлива, используемого в ракетах для различных реактивных систем залпового огня, включая "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С". По некоторым данным, на предприятии также производится топливо для баллистических ракет, используемых в зенитном ракетном комплексе "Искандер". Исторически, в советское время завод был привлечен к производству твердого топлива для межконтинентальных баллистических ракет "Тополь".



Расширение производственных мощностей предприятия "Комбината Каменский" в сентябре 2024 года / Спутниковый снимок от Maxar

Спутниковые снимки указывают на то, что производственные мощности Каменского комбината стратегически разнесены и используют методы обвалования для уменьшения риска крупномасштабных детонаций. Аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины могут рассмотреть возможность дальнейших ударов по этому критически важному заводу по производству твердого ракетного топлива, чтобы подорвать возможности России по производству ракет в будущем.