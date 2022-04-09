Комендантский час в Донецкой области не изменили: Кириленко опроверг фейки врагов
9 апреля 2022 , 11:51Читати новину українською
Источник:Павел Кириленко
Глава Донецкой области опроверг фейки относительно комендантского часа. Время на самом деле не изменили.
До начала комендантского часа проезд через блокпосты является свободным во всех направлениях. Об этом Кириленко рассказал 9 апреля.
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Комендантский час на Донетчине остается неизменным – он длится с 19:00 часов до 06: 00,
– рассказал Кириленко.
Он призвал местных не верить в ложь, которую распространяет враг.
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