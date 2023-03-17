По словам мэра столицы Виталия Кличко, большинство областных центров Украины также сократили время действия комендантского часа. Кстати, также в КГВА приняли решение по блокпостам.

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Как будут работать магазины, кафе и метро в Киеве

Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы согласно времени комендантского часа – то есть, будут работать на час дольше.

Магазины, торговые центры и рестораны продлят свою работу. С учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Комендантский час в Киевской области

Кличко отметил, что в Киевской области комендантский час также сократят. Он будет продолжаться, как и в столице – с нуля часов до 5 часов утра в сутки.

В Киеве уберут часть блокпостов

Ранее стало известно, что в Киеве блокпосты и инженерные постройки останутся функционировать. Часть из них – переведут в спящий режим. То есть их уберут из проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи оставят. Это сделают, чтобы в случае возникновения угрозы для Киева оперативно привести блокпосты в боевой режим.

А другие блокпосты будут полностью демонтированы. То есть блокпосты уберут из проезжей части, бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи вывезут, окопы засыпят, а блиндажи демонтируют.