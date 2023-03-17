За словами мера столиці Віталія Кличка, більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години. До речі, також у КМВА ухвалили рішення щодо блокпостів.

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Як працюватимуть магазини, кафе та метро у Києві

Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто, працюватимуть на годину довше.

Магазини, торговельні центри та ресторани подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Комендантська година у Київській області

Кличко зауважив, що у Київській області комендантську годину теж скоротять. Вона триватиме, як і в столиці – з нуля годин до 5 години ранку щодоби.

У Києві приберуть частину блокпостів

Раніше стало відомо, що у Києві блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати. Частину з них – переведуть у "сплячий" режим. Тобто їх приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки залишать. Це зроблять, щоб у разі виникнення загрози для Києва, оперативно привести блокпости у бойовий режим.

А інші блокпости – будуть повністю демонтовані. Тобто блокпости приберуть з проїжджої частини, бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки вивезуть, окопи засиплють, а бліндажі демонтують.