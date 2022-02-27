Комендантский час в Киеве полностью не отменяют, – Кличко

В Киеве должен завершиться усиленный комендантский час. Однако это не значит, что его совсем отменяют.

Период усиленного комендантского часа должен закончиться с 8:00 часов 28 февраля. Однако впоследствии он продлится, как городская власть определила ранее – с 22:00 до 7:00 часов.

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Кличко: Соблюдайте правила

Виталий Кличко в очередной раз напомнил, что во время комендантского часа жителям запрещено использовать собственный транспорт. Люди же, которые выйдут на улицу без спецпропусков, будут считаться диверсантами.

Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила,

– подчеркнул киевский мэр.

Более того, даже в разрешенные часы не стоит выходить на улицу без необходимости, отмечает Кличко. Лишь если нужно ходить за продуктами или лекарствами.

"В столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах происходят перестрелки", – пояснил Кличко.



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