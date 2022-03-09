Комендантский час в Киевской области будет начинаться в 20:00

Оккупанты продолжают пытаться прорваться в Киев. В целях безопасности граждан комендантский час в области будет начинаться в 20:00.

Всех жителей Киевщины просят соблюдать комендантский час. В это время лучше оставаться дома.

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Комендантский час продлится до 7:00

На территории всей Киевской области с 9 по 10 марта ввели комендантский час, который продлится с 20:00 до 7:00.

Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание, что в первую очередь такие меры необходимы для безопасности жителей региона.

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