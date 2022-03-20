Комендантский час в Киевской области продлится с 20:00 до 7:00

С 20 по 21 марта по всей Киевской области вводят комендантский час с 20:00 до 7:00. Граждан призывали не выходить из дома в это время.

В Киевской областной военной администрации призвали местных не выходить на улицы и другие общественные места в указанный промежуток времени.

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Ограничения касаются всех

В комендантский час на улице могут находиться только люди со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.

Еще раз подчеркиваю – безопасность граждан превыше всего! Поэтому отнеситесь со всей ответственностью и пониманием временных ограничений, которые действуют в регионе. Будьте бдительны, берегите себя и близких,

– подчеркнул Александр Павлюк.

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