У Київській обласній військовій адміністрації закликали місцевих не виходити на вулиці та інші громадські місця у вказаний проміжок часу.

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Обмеження стосуються всіх

У комендантську годину на вулиці можуть перебувати тільки люди зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

Вкотре наголошую – безпека громадян понад усе! Тож поставтеся з усією відповідальністю та розумінням до тимчасових обмежень, що діють в регіоні. Будьте пильними, бережіть себе та близьких,

– наголосив Олександр Павлюк.

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