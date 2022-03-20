ЗСУ вдалося знищити ворога поблизу Києва та унеможливити напад на столицю найближчим часом. Втім, місто продовжує готуватися до оборони, щоб не бути захопленими зненацька у разі небезпеки.

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Київ готовий оборонятися

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що Київ продовжує жити в умовах воєнного часу та готовий до оборони. Блок-пости та військові у повній бойовій готовності, активно працює гуманітарний штаб.

Всі підприємства критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста працюють. Особливу вдячність Кличко висловив комунальникам, які активно працюють попри усі ризики та небезпеку.

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