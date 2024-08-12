В двух громадах Харьковщины изменили комендантский час: новые сроки и каких сел касается

В двух громадах Харьковской области изменили время комендантского часа. В частности, говорится о громадах, из которых продолжается эвакуация местного населения.

Харьковская районная государственная администрация объяснила людям, в какое время нельзя выходить на улицу и посещать общественные места.

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Что известно об изменениях в комендантском часе

С 12 августа 2024 года до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 17:00 до 9:00,

– заявил начальник Харьковского РОА Владимир Усов.

В частности, комендантский час изменится в Дергачевской и Липецкой громаде района и будет касаться:

в Липецкой громаде сел Глубокое, Липцы, Борисовка, Борщева, Веселое, Зеленое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Нескучное, Олейниково, Победа, Пыльная, Слобожанское, Стрелечья, Терновая и Малое Веселое;

сел Глубокое, Липцы, Борисовка, Борщева, Веселое, Зеленое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Нескучное, Олейниково, Победа, Пыльная, Слобожанское, Стрелечья, Терновая и Малое Веселое; в Дергачевской громаде сел Казачья Лопань, Алисовка, Бугаевка, Большие Проходы, Большая Яруга, Гоптовка, Гранов, Дементиевка, Дубовка, Кочубеевка, Кудиевка, Лобановка, Малые Проходы, Новая Казачья, Токаревка, Токаревка Вторая, Цуповка, Шевченко, Шопино и Ветеринарное.

В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений,

– предупредили в государственной администрации.

Также там нельзя ездить на авто без соблюдения режима светомаскировки.

Заметьте "Делаем все, чтобы уговорить": куда и как происходит эвакуация из Харьковщины

Кстати, из Дергачевской и Липецкой громады на Харьковщине происходит эвакуация мирных жителей.

"Эвакуация из Липецкой громады продолжается. Бывает день без успеха, другой день удалось кого-то уговорить. Например, вчера (11 августа – 24 Канал) вывезли двух людей из Слобожанского", – рассказал Суспильному начальник Харьковского РОА Владимир Усов.

По его словам, в Липецкой громаде остается около 80 человек, в Дергачевской громаде, в той зоне, которая подпадает под обязательную эвакуацию, – около 1000 человек – это приграничные населенные пункты.

Владимир Усов уточнил, что доступ к этим населенным пунктам не изменится.