Комендантский час в освобожденных от оккупантов Дергачах начнется в 15:00

Украинские герои освободили Дергачи от российских оккупантов. Комендантский час в городе начнется 10 марта в 15:00 и продлится до 06:00 11 марта.

Местная власть просит людей в это время не выходить из домов. В то же время при воздушной тревоге необходимо прятаться в укрытиях.

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Комендантский час в Дергачах 10 марта начнется в 15:00 и продлится до 6:00 следующего дня,

– говорится в сообщении.

Вячеслав Задоренко – глава Дергачевской городской общины – рассказал, что сейчас в городе возобновляют энергоснабжение жилых домов и развозят гуманитарную помощь.

В Офисе Президента возвращение контроля над городом уже назвали серьезным тактическим успехом.

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