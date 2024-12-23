В Украине могут ужесточить наказание за нарушение комендантского часа

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушение комендантского часа, введенного на период военного положения.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в его телеграмм-канале.

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Как могут усилить ответственность

Законопроект № 12354 предусматривает усиление ответственности за нарушение требований особого правового режима, речь идет о военном положении. В случае одобрения Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнят новой статьей 210-2.

В связи с этим в Украине за нарушение требований военного положения могут ввести административную ответственность за:

нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;

нарушение гражданами комендантского часа.

Также хотят внести изменения, которые предоставят право полицейским осуществлять административное задержание в отношении нарушителей.

Какой штраф могут ввести

За нарушение правил эвакуации, согласно документу, предусматривают введение штрафа в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 510 до 850 гривен. Согласно тексту законопроекта за такие же действия, совершенные повторно в течение года после нарушения, может грозить больший штраф.

Речь идет о сумме размером от 1700 до 3400 гривен. За нарушение комендантского часа законопроектом предусматривается штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов, это от 850 до 1700 гривен. За повторное нарушение тоже от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов.