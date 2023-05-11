Начальник Херсонской городской военной администрации пояснил, что другой комендантский час будет действовать со вторника, 16 мая 2023 года. По его словам, в городе продлят срок продажи алкоголя.
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Что известно о сокращении комендантского часа
Начиная с 16 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно,
– сообщил Роман Мрочко.
По его словам, продлили и сроки продажи алкогольных напитков в Херсоне до 15 июня 2023 года. Однако алкоголь запрещено продавать с 15:00 до 10:00 часов каждый день.
Глава Херсонской городской военной администрации в очередной раз напомнил людям, что во время комендантского часа запрещено:
- находиться на улице и других общественных местах;
- перемещаться по транспорту или пешком.
"Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа", – пояснил чиновник.
Херсон закрывали на 3 дня: коротко
- 3 мая глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в Херсоне введут комендантский час, который продлится 58 часов. Начиналась она в 20:00 5 мая и продолжалась до 6:00, 8 мая.
- В это время людям было запрещено находиться в городе и въезжать или уезжать. Однако людям разрешили прогуляться у дома или выйти в магазин за продуктами на непродолжительное время. В эти дни коммунальщики, врачи и правоохранители работали в штатном режиме.
- Александр Прокудин объяснял, что комендантский час был нужен, чтобы соответствующие органы провели "безопасные шаги" и мероприятия.
- После завершения комендантского часа глава Херсонской ОВА рассказал, что он был довольно результативным. В частности, удалось задержать корректировщиков артиллерийского огня и найти схрон оружия. Всего было открыто 9 уголовных дел. Подробнее о результатах – читайте здесь.