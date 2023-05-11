Начальник Херсонской городской военной администрации пояснил, что другой комендантский час будет действовать со вторника, 16 мая 2023 года. По его словам, в городе продлят срок продажи алкоголя.

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Что известно о сокращении комендантского часа

Начиная с 16 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно,

– сообщил Роман Мрочко.

По его словам, продлили и сроки продажи алкогольных напитков в Херсоне до 15 июня 2023 года. Однако алкоголь запрещено продавать с 15:00 до 10:00 часов каждый день.

Глава Херсонской городской военной администрации в очередной раз напомнил людям, что во время комендантского часа запрещено:

находиться на улице и других общественных местах;

перемещаться по транспорту или пешком.

"Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа", – пояснил чиновник.

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