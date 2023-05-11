Начальник Херсонской городской военной администрации пояснил, что другой комендантский час будет действовать со вторника, 16 мая 2023 года. По его словам, в городе продлят срок продажи алкоголя.

Заметьте Где и сколько длится комендантский час: список областей и ограничений

Что известно о сокращении комендантского часа

Начиная с 16 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно,
– сообщил Роман Мрочко.

По его словам, продлили и сроки продажи алкогольных напитков в Херсоне до 15 июня 2023 года. Однако алкоголь запрещено продавать с 15:00 до 10:00 часов каждый день.

Глава Херсонской городской военной администрации в очередной раз напомнил людям, что во время комендантского часа запрещено:

  • находиться на улице и других общественных местах;
  • перемещаться по транспорту или пешком.

"Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа", – пояснил чиновник.

Херсон закрывали на 3 дня: коротко

  • 3 мая глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в Херсоне введут комендантский час, который продлится 58 часов. Начиналась она в 20:00 5 мая и продолжалась до 6:00, 8 мая.
  • В это время людям было запрещено находиться в городе и въезжать или уезжать. Однако людям разрешили прогуляться у дома или выйти в магазин за продуктами на непродолжительное время. В эти дни коммунальщики, врачи и правоохранители работали в штатном режиме.
  • Александр Прокудин объяснял, что комендантский час был нужен, чтобы соответствующие органы провели "безопасные шаги" и мероприятия.
  • После завершения комендантского часа глава Херсонской ОВА рассказал, что он был довольно результативным. В частности, удалось задержать корректировщиков артиллерийского огня и найти схрон оружия. Всего было открыто 9 уголовных дел. Подробнее о результатах – читайте здесь.