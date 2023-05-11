Начальник Херсонської міської військової адміністрації пояснив, що інша комендантська година діятиме з вівторка, 16 травня 2023 року. За його словами, у місті продовжать термін продажу алкоголю.

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Що відомо про скорочення комендантської години

Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня,

– повідомив Роман Мрочко.

За його словами, подовжили й термін продажу алкогольних напоїв у Херсоні до 15 червня 2023 року. Проте алкоголь заборонено продавати з 15:00 до 10:00 години щодня.

Глава Херсонської міської військової адміністрації вкотре нагадав людям, що під час комендантської години заборонено:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;

переміщатись транспортом або пішки.

"Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години", – пояснив посадовець.

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