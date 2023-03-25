В Киеве комендантский час сокращают: какие будуть изменения

В Киеве с 26 марта сократят комендантский час. Теперь ограничения в украинской столице будут начинаться с 00:00.

Весной 2023 года комендантский час в Киеве сократят, сообщает 24 Канал. Это повлияет на жизнь украинской столицы. Людей ждут приятные перемены. Соответствующее решение в КГГА приняли по запросу общества.

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Комендантский час в Киеве сократят

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в украинской столице сократят. С 26 марта он будет длится с 00:00 до 05:00.

Что изменится для жителей украинской столицы

Движение общественного транспорта в Киеве продлят на час.

Наземный транспорт будет курсировать с 05:30 до 23:30;

метрополитен – с 06:00 до 23:00;

фуникулер – с 07:00 до 22:00.

Алкоголь в украинской столице можно будет купить с 11:00 до 21:00. Это поможет местному бизнесу. Кроме того, соответствующее решение должно предотвратить нелегальное обращение алкогольной продукции.

Магазины, рестораны и торговые центры будут работать так, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Людей предупредили: сокращение комендантского часа не означает, что можно расслабляться и не учитывать ограничения. Нарушать комендантский час можно только при одном условии: чтобы при воздушной тревоге дойти до ближайшего укрытия гражданской защиты.