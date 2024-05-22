Речь идет о законопроекте 10195 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно установления административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения".
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Почему законопроект провалился
Законопроект предлагал ввести админответственность за нарушение мер режима военного положения, в том числе штрафовать за нарушение комендантского часа.
Предполагалось, что протоколы составляла бы полиция, а к ответственности привлекал бы уже суд. Также правоохранителям хотели предоставить право проводить административное задержание нарушителей комендантского часа.
За законопроект проголосовали лишь 190 депутатов. Также не хватило голосов и для того, чтобы вернуть законопроект на доработку.
Поэтому теперь закон считается отклоненным полностью.
Рада провалила законопроект 10195 / Ярослав Железняк
Однако запрет не действует во время воздушной тревоги. В таком случае люди могут перемещаться в укрытия.
Какая сейчас ответственность за нарушение комендантского часа
Сейчас законодательством Украины не предусмотрено никакой ответственности за нарушение комендантского часа. Человека могут только остановить правоохранители или военные, чтобы проверить документы, установить личность и провести профилактическую беседу.