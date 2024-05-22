Мовиться про законопроєкт 10195 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану".

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Чому законопроєкт провалився

Законопроєкт пропонував запровадити адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, в тому числі штрафувати за порушення комендантської години.

Передбачалося, що протоколи складала б поліція, а до відповідальності притягував би вже суд. Також правоохоронцям хотіли надати право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години.

За законопроєкт проголосували лише 190 депутатів. Також не вистачило голосів і для того, щоб повернути законопроєкт на доопрацювання.

Тож тепер закон вважається відхиленим повністю.



Рада провалила законопроєкт 10195 / Ярослав Железняк

Нагадаємо! У комендантську годину заборонено перебувати на вулиці або громадських місцях, якщо людина не є працівником об'єктів критичної інфраструктури або не має спеціальної перепустки.

Однак заборона не діє під час повітряної тривоги. У такому випадку люди можуть переміщатися до укриттів.

Яка зараз відповідальність за порушення комендантської години

Наразі законодавством України не передбачено жодної відповідальності за порушення комендантської години. Людину можуть лише зупинити правоохоронці або військові, щоб перевірити документи, встановити особу та провести профілактичну бесіду.