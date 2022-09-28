Соответствующий приказ подписали ввиду многочисленных обращений коллективов учреждений и предприятий области. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

К теме Комендантский час в Украине: могут ли его отменить и какие регионы станут первыми

На Волыни сократили комендантский час

Теперь комендантский час в регионе продлится с 0:00 до 5:00.

Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой!

– подчеркнул Погуляйко.

Он также напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

Нарушители комендантского часа в Украине

В Одессе клуб-нарушитель комендантского часа искупил вину донатом на ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. В Киеве полицейские встретили граждан, которые проигнорировали ограничения и находились на улице в комендантский час. В результате 119 киевлянам представители военных комиссариатов вручили повестки.

Напомним, что в столице заведения питания не будут работать после 22 часов. Соответствующее решение было принято из-за необходимости соблюдения комендантского часа.

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