Відповідний наказ підписали, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

До теми Комендантська година в Україні: чи можуть її скасувати та які регіони стануть першими

На Волині скоротили комендантську годину

Тепер комендантська година у регіоні триватиме з 0:00 до 5:00.

Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому!

– наголосив Погуляйко.

Він також нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Порушники комендантської години в Україні

В Одесі клуб-порушник комендантської години спокутував провину донатом на ЗСУ. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. У Києві поліцейські натрапили на громадян, які проігнорували обмеження та перебували на вулиці у комендантську годину. Внаслідок цього 119 киянам представники військових комісаріатів вручили повістки.

Нагадаємо, що у столиці заклади харчування не працюватимуть після 22 години. Відповідне рішення ухвалили через необхідність дотримуватись комендантської години.

Варте уваги – За порушення комендантської години планують штрафувати: дивіться відео