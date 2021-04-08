В Офисе президента провели встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Ее пригласили посетить линию разграничения, потому что Россия системно нарушает права человека на оккупированных территориях.

Дуня Миятович сейчас находится в Украине из-за контактной миссии. В Офисе президента отметили, что приоритетом для украинской власти является обеспечение прав человека.

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Россия нарушает международные права

Комиссару доложили о системных нарушениях Россией прав человека в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса. Также страна-агрессор не соблюдает нормы международного гуманитарного права.

На заседании обсудили возможность привлечения комиссара к мониторингу соблюдения международных норм права на оккупированных территориях Украины. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква пригласил Дуню Миятович посетить линию разграничения.

Что еще обсудили на встрече

Игорь Жовква также проинформировал об инициативе Украины по созданию нового международного координационного механизма Крымская платформа. Он пригласил комиссара присоединиться к продвижению форума.

Справка. Саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.

Дуня Миятович отметила важность ускорения ратификации Украиной Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин. Также в документе говорится о борьбе с домашним насилием.