В Офісі Президента провели зустріч з комісаркою Ради Європи з прав людини Дунею Міятович. Її запросили відвідати лінію розмежування, бо Росія системно порушує права людини на окупованих територіях.

Дуня Міятович наразі перебуває в Україні через контактну місію. В Офісі Президента наголосили, що пріоритетом для української влади є забезпечення прав людини.

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Росія порушує міжнародні права

Комісарці доповіли про системні порушення Росією прав людини у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Також країна-агресор не дотримується норм міжнародного гуманітарного права.

На засіданні обговорили можливість залучення комісарки до моніторингу дотримання міжнародних норм права на окупованих територіях України. Заступник керівника ОП Ігор Жовква запросив Дуню Міятович відвідати лінію розмежування.

Що ще обговорили на зустрічі

Ігор Жовква також поінформував про ініціативу України зі створення нового міжнародного координаційного механізму Кримська платформа. Він запросив комісарку долучитися до просування форуму.

Дуня Міятович наголосила на важливості прискорення ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок. Також у документі мовиться про боротьбу з домашнім насильством.