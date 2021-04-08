Росія на переговорах Тристоронньої контактної групи знову проштовхує механізми додаткового контролю режиму припинення вогню. Кремль робить це, скориставшись загостренням ситуації на Донбасі.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що метою механізму, який пропонує Росія, є легалізація незаконних утворень бойовиків на окупованих українських територіях у ролі сторони конфлікту. Водночас Кремль має набути статусу посередника.

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Арестович розповів, що росіяни також намагалися легалізувати інспекції українських позицій, як це було раніше в районі селища Шуми на Донеччині. Однак Україна з цим не погодилась.

Російська делегація хоче, скориставшись загостренням на фронті, яке вона сама й створює, проштовхнути механізм додаткового контролю режиму припинення вогню,

– наголосив Арестович.

Коли Україна розгляне додаткові механізми

За словами Арестовича, Україна готова розглянути додаткові механізми контролю режиму дотримання тиші. Однак він зазначив, що це точно не відбуватиметься тоді, коли Росія матиме статус посередника, а не сторони конфлікту на Донбасі.

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Що цьому передувало