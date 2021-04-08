Росія знову проштовхує в ТКГ механізм спільної інспекції позицій України
Росія на переговорах Тристоронньої контактної групи знову проштовхує механізми додаткового контролю режиму припинення вогню. Кремль робить це, скориставшись загостренням ситуації на Донбасі.
Джерело:Укрінформ
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що метою механізму, який пропонує Росія, є легалізація незаконних утворень бойовиків на окупованих українських територіях у ролі сторони конфлікту. Водночас Кремль має набути статусу посередника.
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Арестович розповів, що росіяни також намагалися легалізувати інспекції українських позицій, як це було раніше в районі селища Шуми на Донеччині. Однак Україна з цим не погодилась.
Російська делегація хоче, скориставшись загостренням на фронті, яке вона сама й створює, проштовхнути механізм додаткового контролю режиму припинення вогню,
– наголосив Арестович.
Коли Україна розгляне додаткові механізми
За словами Арестовича, Україна готова розглянути додаткові механізми контролю режиму дотримання тиші. Однак він зазначив, що це точно не відбуватиметься тоді, коли Росія матиме статус посередника, а не сторони конфлікту на Донбасі.
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Що цьому передувало
- Україна 7 квітня ініціювала позачергове екстрене засідання Тристоронньої контактної групи. Підставою для цього стала загибель 3 українських військовослужбовців і поранення цивільної особи на Донеччині.
- Головною темою онлайн-зустрічі було повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
- У результаті всі сторони ТКГ погодилися з необхідністю дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Однак документально її не зафіксували через позицію Росії та ОРДЛО.
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