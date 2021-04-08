Россия на переговорах Трехсторонней контактной группы снова проталкивает механизмы дополнительного контроля режима прекращения огня. Кремль делает это, воспользовавшись обострением ситуации на Донбассе.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что целью механизма, который предлагает Россия, является легализация незаконных образований боевиков на оккупированных украинских территориях в роли стороны конфликта. В то же время Кремль должен приобрести статус посредника.

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Арестович рассказал, что россияне также пытались легализовать инспекции украинских позиций, как это было ранее в районе поселка Шумы Донецкой области. Однако Украина с этим не согласилась.

Российская делегация хочет, воспользовавшись обострением на фронте, которое она сама и создает, протолкнуть механизм дополнительного контроля режима прекращения огня,

– подчеркнул Арестович.

Когда Украина рассмотрит дополнительные механизмы

По словам Арестовича, Украина готова рассмотреть дополнительные механизмы контроля режима соблюдения тишины. Однако он отметил, что это точно не будет происходить тогда, когда Россия будет иметь статус посредника, а не стороны конфликта на Донбассе.

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Что этому предшествовало