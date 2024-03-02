В свете глобальных вызовов безопасности Евросоюз рассматривает возможность создания должности комиссара по вопросам обороны. Что об этом думает Дэвид Макаллистер, депутат Европарламента, читайте далее в эксклюзивном материале 24 Канала, который взял интервью у политика.

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Комиссар по обороне – новая инициатива ЕС

Соответствующий шаг предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он имеет целью скоординировать усилия западных государств в укреплении безопасности и обороны.

По словам Дэвида Макаллистера, председателя комитета иностранных дел Европарламента, новая должность станет ключевой для укрепления оборонных возможностей Альянса.

Инициатива также предусматривает создание единого рынка оборонных товаров и наращивание оборонно-промышленного производства.

Я приветствую эту инициативу, ведь она открывает двери к созданию единого рынка оборонных товаров и укрепления нашей оборонной промышленности,

– отметил Макаллистер.

Европейский оборонный союз не будет существовать в изоляции, но будет координироваться с НАТО. Председатель комитета иностранных дел акцентировал на важности трансатлантических связей.

По его словам, этот шаг позволит Брюсселю стать более самостоятельным в вопросах обороны, не теряя связи с ключевыми партнерами.

Вся эта деятельность на уровне ЕС должна тесно координироваться с НАТО. Речь идет об усилении европейской составляющей в НАТО. Мы останемся трансатлантическими, но одновременно станем более европейскими.

Как добавил политик, ведутся разговоры об укреплении европейского компонента в хорошо отработанных рамках НАТО с США, Канадой и Британией – то есть теми партнерами, которые не входят в ЕС.

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