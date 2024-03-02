В свете глобальных вызовов безопасности Евросоюз рассматривает возможность создания должности комиссара по вопросам обороны. Что об этом думает Дэвид Макаллистер, депутат Европарламента, читайте далее в эксклюзивном материале 24 Канала, который взял интервью у политика.
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Комиссар по обороне – новая инициатива ЕС
Соответствующий шаг предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он имеет целью скоординировать усилия западных государств в укреплении безопасности и обороны.
По словам Дэвида Макаллистера, председателя комитета иностранных дел Европарламента, новая должность станет ключевой для укрепления оборонных возможностей Альянса.
Инициатива также предусматривает создание единого рынка оборонных товаров и наращивание оборонно-промышленного производства.
Я приветствую эту инициативу, ведь она открывает двери к созданию единого рынка оборонных товаров и укрепления нашей оборонной промышленности,
– отметил Макаллистер.
Европейский оборонный союз не будет существовать в изоляции, но будет координироваться с НАТО. Председатель комитета иностранных дел акцентировал на важности трансатлантических связей.
По его словам, этот шаг позволит Брюсселю стать более самостоятельным в вопросах обороны, не теряя связи с ключевыми партнерами.
Вся эта деятельность на уровне ЕС должна тесно координироваться с НАТО. Речь идет об усилении европейской составляющей в НАТО. Мы останемся трансатлантическими, но одновременно станем более европейскими.
Как добавил политик, ведутся разговоры об укреплении европейского компонента в хорошо отработанных рамках НАТО с США, Канадой и Британией – то есть теми партнерами, которые не входят в ЕС.
Другие новости из Брюсселя
- Макрон инициировал дискуссию о возможности ввода войск НАТО в Украину, что могло бы изменить ход боевых действий. Макаллистер выразил удивление по поводу этой инициативы и отметил единую позицию ЕС по поддержке Украины без прямого участия в войне.
- В то же время, по его словам, на выборах в Европарламент в июне 2024 года важно не дать победить сторонникам Путина. В случае успеха прокремлевских движений есть угроза ослабления Европейского Союза.
- Кроме того, Брюссель вводит контроль за перевозкой зерна из Украины, чтобы защитить интересы европейских фермеров от нечестной конкуренции. Об этом заявила госпожа еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.