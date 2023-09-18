Решение поддержали все члены Комитета Рады, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Вопрос скоро будет рассмотрен в зале парламента.

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Комитет по вопросам антикоррупционной политики единогласно поддержал предложения, изложенные в вето Президента, к закону о возобновлении е-декларирования. А именно об открытии этих деклараций сразу,

– отметил Ярослав Железняк.

Ранее Зеленский сообщил, что Верховная Рада должна принять законопроект об электронном декларировании, предусматривающий немедленное открытие реестра деклараций уже в сентябре.

Справка. Закон об е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.

Что этому предшествовало