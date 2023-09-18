Рішення підтримали всі члени Комітету Ради, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Питання скоро розглянуть у залі парламенту.

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Комітет з питань антикорупційної політики одноголосно підтримав пропозиції викладені в вето Президента до закону про відновлення е-декларування. А саме про відкриття цих декларацій одразу,

– зазначив Ярослав Железняк.

Раніше Зеленський повідомив, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про електронне декларування, який передбачає негайне відкриття реєстру декларацій, вже у вересні.

Довідка. Закон про е-декларування набув чинності у 2016 році. Однак у 2020-му Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.

Що цьому передувало