Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, это решение поддержали единогласно.

Достойно внимания Витренко уходит с должности главы "Нафтогаза": названо имя вероятного кандидата

Железняк сообщил, что соответствующее постановление будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время. Сам Чернышов аргументировал свой переход на должность руководителя НАК "Нафтогаз" "энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба".

Об этом он (Чернышов – 24 канал) сказал на заседании Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления, который поддержал его заявление об отставке с должности министра,

– отметил Железняк.

Также Чернышов прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но "пока об этом говорить преждевременно".

Главное об отставке Алексея Чернышова

2 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Причина этого – Министерство развития общин и территорий планируют объединить с Мининфраструктуры под руководством Алексея Кубракова.

В свою очередь Чернышова якобы должны назначить на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца этой недели. Однако в Нацагентстве по предотвращению коррупции выступили против назначения главы Минрегиона Алексея Чернышова на должность руководителя "Нафтогаза". Все потому, что такое назначение нарушает украинское законодательство.

Интересно – Интервью с Алексеем Чернышовым: смотрите видео