Як розповів нардеп Ярослав Железняк, це рішення було підтримане одноголосно.

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Железняк повідомив, що відповідна постанова буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом. Сам Чернишов аргументував свій перехід на посаду керівника НАК "Нафтогаз" "енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу".

Про це він (Чернишов – 24 канал) сказав на засіданні Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування, який підтримав його заяву про відставку з посади міністра,

– зазначив Железняк.

Також Чернишов прокоментував об'єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. За його словами, така "реконфігурація" опрацьовується і пов'язана зі скороченням витрат і кількості міністерств, але "поки про це говорити передчасно".

Головне про відставку Олексія Чернишова

2 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Причина цього – об'єднання Міністерства розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури під керівництвом Олексія Кубракова.

Своєю чергою, Чернишова нібито повинні призначити на посаду голови НАК "Нафтогаз України" до кінця цього тижня. Однак у Нацагентстві з питань запобігання корупції виступили проти призначення голови Мінрегіону Олексія Чернишова на посаду керівника "Нафтогазу". Все через те, що таке призначення порушує українське законодавство.

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