О решении профильного комитета по кандидатуре Верещук на вакантное место в правительстве сообщил в сети представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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Комитет рекомендует Раде назначить министром Верещук

На заседании комитета Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий приняли решение рекомендовать парламенту назначить Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее стало известно, что кандидатуру Верещук на должность главы этого ведомства внес в Раду и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Предварительные разговоры о назначении Верещук

Текст сообщения Тарас Мельничука:

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Верещук Ирину Андреевну на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.