Про рішення профільного комітету щодо кандидатури Верещук на вакантне місце в уряді у мережі повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
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Комітету рекомендує Раді призначити Верещук міністеркою
На засіданні комітету Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій прийняли рішення рекомендувати парламенту призначити Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що кандидатуру Верещук на посаду очільниці цього відомства вніс у Раду і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Попередні розмови про призначення Верещук
- Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що новою очільницею Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій стане Ірина Верещук.
- Сама нардепка підтвердила цю інформацію та зазначила, що очолити відомство їй запропонував Володимир Зеленський. Згодом вона додала, що сприйняла пропозицію як наказ.
- Крім того, Верещук нещодавно говорила і про готовність стати главою Міноборони.
Текст допису Тарас Мельничука:
На засіданні комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Верещук Ірину Андріївну на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.