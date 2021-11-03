Про рішення профільного комітету щодо кандидатури Верещук на вакантне місце в уряді у мережі повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

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Комітету рекомендує Раді призначити Верещук міністеркою

На засіданні комітету Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій прийняли рішення рекомендувати парламенту призначити Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кандидатуру Верещук на посаду очільниці цього відомства вніс у Раду і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Досі міністром з питань реінтеграції був Олексій Резніков. Однак нардепи 3 листопада відправили його у відставку. Політика планують призначити новим главою Міноборони.

Попередні розмови про призначення Верещук

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що новою очільницею Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій стане Ірина Верещук.

Сама нардепка підтвердила цю інформацію та зазначила, що очолити відомство їй запропонував Володимир Зеленський. Згодом вона додала, що сприйняла пропозицію як наказ.

Крім того, Верещук нещодавно говорила і про готовність стати главою Міноборони.

Текст допису Тарас Мельничука:

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Верещук Ірину Андріївну на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.