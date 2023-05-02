Во вторник, 2 мая, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич написал, что срок действия военного положения и общей мобилизации будет продлен.

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Единогласное решение

Как отметил народный избранник, эту инициативу на голосовании в комитете поддержали 18 депутатов. Собственно, решение было одобрено единогласно.

Одобрили на заседании Комитета проекты законов с регистрационными номерами 9259 и 9260 об утверждении Указов Президента о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что продолжат военное положение с 20 апреля 2023 года еще на 90 дней.

Обратите внимание! Пока это решение не вступило в силу, ведь за него не голосовала вся Верховная Рада. Однако очевидно, что это скоро произойдет.

Мобилизация и война продолжаются