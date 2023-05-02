У вівторок, 2 травня, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич написав, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжать.

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Одноголосне рішення

Як зазначив народний обранець, цю ініціативу на голосуванні в комітеті підтримало 18 депутатів. Власне, рішення було схвалено одноголосно.

Схвалили на засіданні Комітету проєкти законів з реєстраційними номерами 9259 та 9260 про затвердження Указів Президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що продовжать воєнний стан з 20 квітня 2023 року ще на 90 днів.

Зверніть увагу! Поки це рішення не набуло чинності, адже за нього не голосувала уся Верховна Рада. Однак, очевидно, що це невдовзі станеться.

Мобілізація та війна тривають