У вівторок, 2 травня, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич написав, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжать.
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Одноголосне рішення
Як зазначив народний обранець, цю ініціативу на голосуванні в комітеті підтримало 18 депутатів. Власне, рішення було схвалено одноголосно.
Схвалили на засіданні Комітету проєкти законів з реєстраційними номерами 9259 та 9260 про затвердження Указів Президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що продовжать воєнний стан з 20 квітня 2023 року ще на 90 днів.
Мобілізація та війна тривають
- Зазначимо, що всього за день перед цим, 1 травня, Президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Ймовірно, ці ініціативи будуть винесені на загальне голосування у Раді 19 травня.
- Відомо, що це уже всьоме наші народні обранці голосуватимуть за продовження воєнного стану та мобілізації після 24 лютого 2022 року – тобто від початку широкомасштабної війни. Власне, перше голосування відбулось у день вторгнення.
- Насправді очевидно, що і мобілізацію, і воєнний стан в Україні продовжуватимуть доти, допоки війна не закінчиться. І немає сумнівів, що станеться це після нашої перемоги, а не поразки.
- А поки потрібно пам'ятати, що правовий режим, у якому ми живемо, передбачає комендантську годину, заборону на проведення референдумів та виборів, обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних та свободи слова.