Комитет Рады поддержал список кандидатов Зеленского в ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту согласовать 17 членов ЦИК, которых в этот же день, 3 октября, предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава комитета Совета Андрей Клочко в фейсбуке написал, что на вечернем заседании члены комитета рассмотрели кандидатов от президента и их ответы на вопросы.

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В итоге комитет постановил рекомендовать Верховной Раде назначить всех этих людей на должности членов Центральной избирательной комиссии:

Боярчук Оксана Борисовна, Буглак Юрий Александрович, Гатауллина Елена Аухативна, Гевко Андрей Евгеньевич, Глущенко Виктория Анатольевна, Грень Виталий Вячеславович, Диденко Олег Николаевич, Дубовик Сергей Олегович, Евстигнеев Андрей Сергеевич, Ефремова Ирина Алексеевна, Кармаза Александра Александровна, Любченко Павел Николаевич, Мирошниченко Юрий Романович, Перепелюк Владимир Григорьевич, Плукарь Виталий Владимирович, Постивий Сергей Александрович, Фрицкий Юрий Олегович.

Зеленский 9 сентября предложил парламенту досрочно прекратить полномочия ЦИК. По его мнению, Комиссия во время парламентских выборов 2019 года действовала предвзято и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. Рада поддержала инициативу президента.