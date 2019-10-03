Комитет Рады поддержал список кандидатов Зеленского в ЦИК
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту согласовать 17 членов ЦИК, которых в этот же день, 3 октября, предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава комитета Совета Андрей Клочко в фейсбуке написал, что на вечернем заседании члены комитета рассмотрели кандидатов от президента и их ответы на вопросы.
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В итоге комитет постановил рекомендовать Верховной Раде назначить всех этих людей на должности членов Центральной избирательной комиссии:
- Боярчук Оксана Борисовна,
- Буглак Юрий Александрович,
- Гатауллина Елена Аухативна,
- Гевко Андрей Евгеньевич,
- Глущенко Виктория Анатольевна,
- Грень Виталий Вячеславович,
- Диденко Олег Николаевич,
- Дубовик Сергей Олегович,
- Евстигнеев Андрей Сергеевич,
- Ефремова Ирина Алексеевна,
- Кармаза Александра Александровна,
- Любченко Павел Николаевич,
- Мирошниченко Юрий Романович,
- Перепелюк Владимир Григорьевич,
- Плукарь Виталий Владимирович,
- Постивий Сергей Александрович,
- Фрицкий Юрий Олегович.
Зеленский 9 сентября предложил парламенту досрочно прекратить полномочия ЦИК. По его мнению, Комиссия во время парламентских выборов 2019 года действовала предвзято и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. Рада поддержала инициативу президента.