Комітет Ради підтримав список кандидатів Зеленського до ЦВК

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту погодити 17 членів ЦВК, яких цього ж дня, 3 жовтня, запропонував Президент України Володимир Зеленський.

Голова комітету Ради Андрій Клочко у фейсбуці написав, що на вечірньому засіданні члени комітету розглянули кандидатів від президента та їхні відповіді на запитання.

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У підсумку комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді призначити всіх цих людей на посади членів Центральної виборчої комісії:

Боярчук Оксана Борисівна, Буглак Юрій Олександрович, Гатаулліна Олена Аухатівна, Гевко Андрій Євгенович, Глущенко Вікторія Анатоліївна, Грень Віталій В'ячеславович, Діденко Олег Миколайович, Дубовик Сергій Олегович, Євстігнєєв Андрій Сергійович, Єфремова Ірина Олексіївна, Кармаза Олександра Олександрівна, Любченко Павло Миколайович, Мірошниченко Юрій Романович, Перепелюк Володимир Григорович, Плукарь Віталій Володимирович, Постівий Сергій Олександрович, Фрицький Юрій Олегович.

Зеленський 9 вересня запропонував парламенту достроково припинити повноваження ЦВК. На його думку, Комісія під час парламентських виборів 2019 року діяла упереджено і всупереч принципам, визначеним виборчим законодавством. Рада підтримала ініціативу президента.