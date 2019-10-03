Комітет Ради підтримав список кандидатів Зеленського до ЦВК
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту погодити 17 членів ЦВК, яких цього ж дня, 3 жовтня, запропонував Президент України Володимир Зеленський.
Голова комітету Ради Андрій Клочко у фейсбуці написав, що на вечірньому засіданні члени комітету розглянули кандидатів від президента та їхні відповіді на запитання.
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У підсумку комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді призначити всіх цих людей на посади членів Центральної виборчої комісії:
- Боярчук Оксана Борисівна,
- Буглак Юрій Олександрович,
- Гатаулліна Олена Аухатівна,
- Гевко Андрій Євгенович,
- Глущенко Вікторія Анатоліївна,
- Грень Віталій В'ячеславович,
- Діденко Олег Миколайович,
- Дубовик Сергій Олегович,
- Євстігнєєв Андрій Сергійович,
- Єфремова Ірина Олексіївна,
- Кармаза Олександра Олександрівна,
- Любченко Павло Миколайович,
- Мірошниченко Юрій Романович,
- Перепелюк Володимир Григорович,
- Плукарь Віталій Володимирович,
- Постівий Сергій Олександрович,
- Фрицький Юрій Олегович.
Зеленський 9 вересня запропонував парламенту достроково припинити повноваження ЦВК. На його думку, Комісія під час парламентських виборів 2019 року діяла упереджено і всупереч принципам, визначеним виборчим законодавством. Рада підтримала ініціативу президента.