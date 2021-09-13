В Комитете по нацбезопасности заявили о разногласиях в ВСК по делу "вагнеровцев"
Источник:24 канал
Временная следственная комиссия по "вагнеровцам" заслушала непосредственных участников спецоперации. Однако их доклады в разные дни разнятся.
Об этом в эфире 24 канала сказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он отметил, что для того, чтобы участников все же заслушали, пришлось идти на компромисс.
К теме В группе "вагнеровцев" был агент из Беларуси, – глава ВСК
"Мы пошли на такой компромисс. Мол, мы не будем срывать ВСК, но вы заслушайте людей", – рассказал Костенко.
Участников заслушали в пятницу, 10 сентября, но уже после того, как Марьяна Безуглая объявила отчет.
Сегодня (13 сентября – 24 канал) они были в очередной раз заслушаны. Есть принципиальные расхождения в их докладе с тем, что было озвучено накануне,
– заметил нардеп.
Костенко: Безуглая озвучивает одностороннюю версию
Также он подчеркнул, что глава ВСК Безуглая говорит не все.
"Она озвучивает какую-то одностороннюю версию. Многое не совпадает с тем, что рассказывают непосредственные участники спецоперации", – заверил Костенко.
Костенко о работе ВСК по "вагнеровцам": смотрите видео
Дело "вагнеровцев": главное
- Белорусские силовики еще 29 июля 2020 года задержали 33 боевиков "Вагнера". Известно, что часть из них воевала на Донбассе со стороны оккупантов.
- Александр Лукашенко решил сдать их России, несмотря на то, что Киев просил об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину.
- В СМИ впоследствии заговорили, что "вагнеровцы" в Беларуси – это было частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из Офиса Президента "слил" информацию.
- Зеленский эту информацию сначала отрицал. Через некоторое время все же признал, что это была операция Украины, но исходила от других стран.