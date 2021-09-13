В Комитете по нацбезопасности заявили о разногласиях в ВСК по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия по "вагнеровцам" заслушала непосредственных участников спецоперации. Однако их доклады в разные дни разнятся.

Об этом в эфире 24 канала сказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он отметил, что для того, чтобы участников все же заслушали, пришлось идти на компромисс.

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"Мы пошли на такой компромисс. Мол, мы не будем срывать ВСК, но вы заслушайте людей", – рассказал Костенко.

Участников заслушали в пятницу, 10 сентября, но уже после того, как Марьяна Безуглая объявила отчет.

Сегодня (13 сентября – 24 канал) они были в очередной раз заслушаны. Есть принципиальные расхождения в их докладе с тем, что было озвучено накануне,

– заметил нардеп.

Костенко: Безуглая озвучивает одностороннюю версию

Также он подчеркнул, что глава ВСК Безуглая говорит не все.

"Она озвучивает какую-то одностороннюю версию. Многое не совпадает с тем, что рассказывают непосредственные участники спецоперации", – заверил Костенко.

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