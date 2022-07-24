Реквием за У24

Мы не злорадствуем, но рады, что теперь будет только один 24 канал. Настоящий 24 канал, не пытающийся превратить в собственный бренд даже название нашего государства.

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Как медиа олигарха использовало нашу торговую марку

Осенью 2019 года менеджеры, работавшие на Рината Ахметова, подали на регистрацию торговую марку телеканала "Украина 24".

На момент подачи заявки ахметовскими юристами, торговая марка "24" уже имела статус "Хорошо известной"! Поэтому мы попытались судиться с компаниями Ахметова и запретить им регистрацию и использование этой торговой марки. Потому что такое название канала не просто похоже на название нашего медиа. Юридически такое называется "похожа на степень смешивания". Деятельность олигархического заангажированного медиа с первого дня существования наносила удары по репутации нашего независимого СМИ.

Но судиться с олигархом в Украине времен "знаменитого" ОАСК (Окружного Административного суда Киева) дело не из простых, а потому "честнейший" суд в мире – "волчий ОАСК" признал, что "Украина 24" и "24" это совершенно разные обозначения и не дал нам отстоять свое законное право.

При этом суд проигнорировал факт, что слово "Украина" вообще не может быть зарегистрировано, как торговая марка, не имеет и не может нести никакой разрешающей способности, потому что не имеет такой по определению (у нас все в Украине и все Украина! А регистрация ТМ, содержащие слово "Украина" вообще проходит по отдельной процедуре)

С таким же успехом "креативные" медиаменеджеры и юристы Ахметова могли бы подать на регистрацию ТМ "1+1 Украина", "Украина Интер" или "СТБ Украина", но им почему-то понравилось именно наше название "24"!

Немедленным последствием было то, что и определила предыдущая экспертиза – название нашего давно работавшего канала "24" начали путать и зрители, и государственные служащие!

Так было, в частности, когда ИТ безопасность ахметовского холдинга была взломана и на экраны его телеканала вывели фейковые сообщения о главе государства, и в других "зашкварных" случаях на ахметовском канале – звонили в первую очередь к нам. Сотни зрителей и десятки государственных служащих разных служб и инстанций устремляли на нас свое возмущение и беспокойство!

Но не зря говорят: "На краденом своего счастья не построишь". Как видим, канал Ахметова не смог просуществовать и 3 года! Зато наш НАСТОЯЩИЙ 24 канал и сайт 24tv.ua были запущены 16 с половиной лет назад. Они продолжают неустанно работать для вас и остаются успешными медиапроектами. Но за эти несколько лет нам пришлось пройти трудный путь борьбы за правду.

Теперь у зрителей будет меньше хлопот с неразберихой с названиями каналов. И мы считаем, что это очень хорошо. Более того, это позволит продолжать доносить до людей правду и предоставлять им полную картину, чем мы и занимались на протяжении многих лет.

Отмечаем, что настоящий 24 канал никогда не взял бы на работу бывших "журналистов" с телеканалов Медведчука. Тех, кто молниеносно быстро "перекрасился/переобулся в прыжке с канала на канал" и начал агитировать всех "за Украину". До того же они искренне поступали ровно наоборот. Кроме того, настоящий канал 24 ценит объективность и не занимается черным PRом, выполняя "хотелки" акционера.

Нашей миссией будет всегда оставаться работа для людей! Каждый из журналистов 24 канала и все мы вместе стремились МЕНЯТЬ НАШУ СТРАНУ В ЛУЧШУЮ. Это не изменится и мы продолжим делать все возможное для укрепления, потому что мы верим, что вместе МЫ ПОБЕДИМ!!!

Напомним, что 21 июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал телевизионные лицензии каналов "Медиа Группы Украины". Она принадлежала олигарху Ринату Ахметову. А входили в нее телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО.TV", "Донбасс", "Индиго TV", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Shakhtar TV", ТРКК. "СигмаТВ" и "Мариупольское телевидение".

Общий убыток медиахолдинга Ахметова за 2021 год составил 936 миллионов гривен. Это при том, что за аналогичный период выручка была вдвое скромнее.

Сотни миллионов просмотров и первые позиции в рейтинге каналов

24 каналу доверяют миллионы украинцев, о чем свидетельствуют рейтинги. Так, в первые несколько месяцев войны мы собрали вокруг себя еще больше единомышленников, которые с 24 февраля болеют Украиной и верят в ее победу над врагом. Если же говорить на языке цифр, то они таковы:

В первые месяцы войны – март и апрель 2022 года – 24 канал занял 2 место в рейтинге телеканалов Киева, а также 5 – в рейтинге телеканалов Украины (для мужской и женской аудитории 18 – 54 лет, проживающих в городах с населением 50 и более тысяч человек).

За аналогичный промежуток времени наш YouTube -канал собрал более 500 миллионов просмотров в месяц. И это позволило ему попасть в первые 10 каналов в мировом рейтинге.

Это любопытно! По этим показателям YouTube-канал 24 канала обошел FoxNews (в Украине занимал первое место).

Кроме того, 24 канал собрал вокруг себя миллионы единомышленников в фейсбуке. В первые два месяца полномасштабной войны удалось собрать более 80 миллионов "взаимодействий". Да и вообще, страница телеканала может похвастаться одной из самых больших аудиторий в Украине.

Это заявление вы читаете на сайте 24tv.ua, а он на постоянной основе попадает в первую тройку украинских медийных ресурсов.