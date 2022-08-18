Конкретное место: военный эксперт объяснил намек Резникова о "боулинг-клубе"

Неумение россиян курить точно не доведет их до добра. Об этом свидетельствуют "инциденты" в оккупированном Крыму – Новофедоровка, Джанкой, Гвардейское. А дальше – больше.

Следующей целью может стать аэродром Бельбек. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Достойно внимания "Хлопок" в Крыму сорвал планы россиян: детали от военного эксперта

Резников сделал интересный анонс

Вчера, 17 августа, во временно оккупированном Крыму произошел очередной пожар. Это происшествие прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

"По инсайдерской информации, на территории Крыма возле боулинг-клуба произошел пожар от окурков. Удачное попадание!", - отметил он.

Если сопоставить геолокацию, отмечает Киричевски, то есть только одно такое место в оккупированном Крыму – это аэродром Бельбек. Пока никакой информации оттуда нет. "Очевидно, если Резников просто употребил фигуру языка, то лучше дальше ударить именно по Бельбеку", – считает он.

Все были свидетелями того, какую безумную истерию среди оккупантов вызвали удары по Новофедоровке, Джанке, Гвардейскому. А это, отмечает военный эксперт, достаточно провинциальные пункты по меркам полуострова.

Представьте, если окурок прилетит в Бельбек. Россияне просто увидят, как перед глазами растет "хлопок". До того у них была "белочка",

– подчеркнул он.

россиянам было больно

Традиционно россияне пытаются убедить всех в том, что взрывы и потери незначительны. Однако мы видим, что "инциденты" стали настоящими ударами для оккупантов, ведь они в очередной раз сменили руководство. В россии был назначен новый глава черноморского флота – им стал вицеадмирал виктор соколов.

Военный эксперт добавляет, что 9 потерянных самолетов в Новофедоровке – не окончательная цифра. "Это то, что видно на спутниковых снимках, что они уничтожены до состояния пепла и металлолома. А вот повреждения понесли и другие 20. Там явно очень большие потери и по самолетам, и по живой силе, и по тактическим ракетам", — отметил Киричевский. .

Очень показательно, что после крейсера "Москва" также командующего меняли, затем снова меняли. На самом деле у них так адмиралов не хватит – после каждого "хлопка" менять командующего,

– резюмировал он.

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