Наступною ціллю може стати аеродром Бельбек. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Варте уваги "Бавовна" в Криму зірвала плани росіян: деталі від військового експерта

Рєзніков зробив цікавий анонс

Вчора, 17 серпня, у тимчасово окупованому Криму сталася чергова пожежа. Цю пригоду прокоментував міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"За інсайдерською інформацією, на території Криму біля боулінг-клубу сталася пожежа від недопалків. Вдале влучення!", – відзначив він.

Якщо зіставити геолокацію, зауважує Киричевський, то є лише одне таке місце в окупованому Криму – це аеродром Бельбек. Наразі жодної інформації звідти немає. "Очевидно, якщо Рєзніков просто вжив фігуру мови, то краще далі вдарити саме по Бельбеку", – вважає він.

Усі були свідками того, яку шалену істерію серед окупантів викликали удари по Новофедорівці, Джанкою, Гвардійському. А це, наголошує військовий експерт, доволі провінційні пункти за мірками півострова.

Уявіть, якщо недопалок прилетить у Бельбек. Росіяни просто побачать, як перед очима зростає "бавовна". До того у них була "бєлочка",

– підкреслив він.

росіянам було боляче

Традиційно, росіяни намагаються переконати усіх в тому, що вибухи та втрати незначні. Однак ми бачимо, що "інциденти" стали справжніми ударами для окупантів, адже вони вкотре змінили керівництво. У росії призначили нового голову чорноморського флоту – ним став віцеадмірал віктор соколов.

Військовий експерт додає, що 9 втрачених літаків у Новофедорівці – не остаточна цифра. "Це те, що видно на супутникових знімках, що вони знищені до стану попелу та металобрухту. А от пошкоджень зазнали й інші 20. Там явно дуже великі втрати і по літаках, і по живій силі, і по тактичних ракетах", – зауважив Киричевський.

Дуже показово, що після крейсера "Москва" також командувача змінювали, потім ще раз змінювали. Насправді у них так адміралів не вистачить – після кожної "бавовни" змінювати командувача,

– резюмував він.

Що означає натяк Рєзнікова: дивіться відео