Пришла платежка за коммуналку с большой суммой: что делать

Мы расскажем что делать, если вам пришла платежка с большой суммой, а также как избежать таких ситуаций в будущем.

Что делать, если пришла платежка с заоблачной суммой?

Прежде всего нужно понять причину, почему так произошло. Самыми распространенными из них являются такие:

У вас нет индивидуального счетчика

В этом месяце киевлянка получила платежку за отопление на сумму 53 тысячи гривен. Все потому, что она единственная из 23-этажного многоквартирного дома, кто не установил индивидуальный счетчик.

Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, которая образуется между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жильцам без индивидуального счетчика. Начисления за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляются по закону,

– добавляют в Киевтеплоэнерго.

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Платежка за газ на 53 тысячи

В таком случае не все потеряно и можно требовать перерасчет. Но надо быть внимательным, к кому обращаться. Если ваша квартира – часть ОСМД, то надо обращаться сначала туда, а не в теплоэнерго. В частности, именно в ОСМД, к которому относится киевлянка с 53 тысячами в платежке, решили разделить этот счет между всеми жильцами.

Если ваш дом выбрал управляющего как форму управления, то нужно обращаться туда. Обычно это бывшие ЖЭКи.

Вы не вовремя подаете показатели счетчика

Потребители должны самостоятельно подавать показатели счетчика. Если забыли подать за 1 месяц, то фактический объем потребленной электроэнергии определяется по среднему показателю. Если не подавали 3 месяца, то вам считают так, будто вы не имеете счетчика.

Подавать данные со счетчика – ваша обязанность, а потому приходить к кому-то с жалобами – не лучший вариант. Однако в краткосрочной перспективе ничего страшного не произойдет, то есть вам не придется платить больше. Допустим в феврале вы не подали показания счетчика за январь, и вам пришел большой счет. Не забудьте подать показатели в марте – и счет выровняется. То есть то, что вы оплатили больше в феврале, зачислится в мартовскую платежку.

Не надо этого пугаться, потому что все равно в конце месяца эти суммы выровняются. Если заплатили по-среднему больше, то в следующем месяце заплатите меньше. Ни в коем случае никто свет отключать никому не будет,

– отметила пресс-секретарь Львовоблэнерго Галина Петрушка.

Если своевременная подача показателей счетчика – не для вас, то существует "умный" счетчик, который автоматически передает данные.

Коммунальные услуги некачественные или вообще отсутствуют, а счет пришел

Если вы недовольны качеством услуги, то можно требовать перерасчет. Для этого потребитель должен подать акт-претензию управляющему или руководителю ОСМД в зависимости от формы управления вашего дома. Если руководитель ОСМД или управляющий решит в пользу потребителя, то в течение следующего месяца произведут перерасчет.

Владельцы квартир могут создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), или обратиться к управляющему (управляющая компания или физическое лицо-предприниматель). Все вопросы с жилищно-коммунальными услугами нужно решать либо с руководителями ОСМД, либо с управляющим. На деле бывшие ЖЭКи просто превратились в управляющих.

Еще раз... куда обращаться?

Во всех вышеперечисленных ситуациях вы можете требовать перерасчет. Разница в том – куда обращаться. В местные теплоэнерго, газ или водоканалы нужно сначала обращаться только, если у вас индивидуальный договор с ними. Скорее всего вы либо в ОСМД, либо имеете управляющего. Вот к ним и нужно обращаться.

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Есть проблема? Порядок действий:

В первую очередь обращайтесь непосредственно к ОСМД/управляющему, так как именно они обязались быть посредниками между потребителями и предоставителями коммунальных услуг.

Если они не помогут, то можно напрямую подать заявление в (обл) горгаз, водоканал или теплоэнерго.

Финальной инстанцией для жалоб является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Регулятору вы можете жаловаться на предоставителей коммунальных услуг.

Ничего не помогает, а вы и дальше уверены в своей правоте, обратитесь в суд.

По ссылке вы найдете образец заявления о требовании перерасчета платежки за газ.

По этой ссылке есть образец заявления на требование перерасчета средств за отопление.

За чей счет устанавливают счетчики?

Большинство проблем с завышенными суммами в платежках должны были бы решить счетчики. Если у вас есть счетчик, то единственная проблема, которая может возникнуть – это некачественные услуги. Все остальные выше перечисленные проблемы отпадают.

Счетчик нужно установить за собственный счет, а опломбировать его должен исполнитель коммунальной службы. Для этого нужно написать заявление.

Зачем устанавливать счетчик? Если у вас есть счетчик, то вы платите за потребленные услуги, а если нет, то платите по нормам на квадратный метр. Если в многоквартирном доме есть какие-то незарегистрированные достройки или батареи вынесены на балкон, то этот избыток потребленных услуг распределяется между всеми собственниками квартир без счетчика. Поэтому в интересах потребителей ставить счетчики.

Сколько стоит счетчик?

Покупка счетчика и его установка может обойтись в несколько сотен или тысяч гривен. За счетчик на отопление вместе с установкой придется заплатить минимум 4 тысячи. Счетчики на воду можно найти от 300 гривен, так же, как счетчики на свет. За газовый счетчик придется заплатить от 1 тысячи.

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Что делать, если в платежке долг?

Если у вас в платежке большой долг и оспорить его не удалось, то его можно погасить частями. Нужно прийти в Центр коммунального сервиса и согласовать рассрочку погашения задолженности. Максимальный срок – три года. В таком случае не начисляют проценты и пеню.

По данным одного из местных поставщиков газа, более 60% должников оплачивают долги после отключения.

Не медлите с долгом, потому что с 1 мая вам будут начислять пеню.



Пеня за несвоевременную уплату коммунальных услуг / Инфографика 24 канала