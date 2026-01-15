Бесстрашную коммунальщицу из Львова зовут пани Оля: что известно о героине видео во время атаки

Во Львове вражеский "Шахед" упал на площадь возле памятника Степану Бандере. В это время ее убирала коммунальщица госпожа Оля, но несмотря на падение дрона продолжила работу.

С ней пообщался мэр города Андрей Садовый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет и Общественное.

Что известно о бесстрашной коммунальщице из Львова?

Госпожа Оля работает коммунальщицей во Львове уже 10 лет, ей 59 лет. Во время воздушной атаки на город в ночь на 15 января вражеский беспилотник упал на площадь возле памятника Степану Бандере.

Женщина, которая тогда убирала снег, несмотря на испуг продолжила работу.

Уборщицу во Львове не испугал "Шахед": смотрите видео

С ней пообщался по телефону мэр города Андрей Садовый. Она рассказала, что чувствует себя хорошо.

Я не знаю, то ли вас благодарить, или вас ругать, понимаете. Ваше мужество сегодня захватило всех в Украине, поэтому я хочу поблагодарить за ваше служение обществу, за вашу работу,

– сказал Садовый.

Он добавил, что женщину отдельно отблагодарят, но предостерег, чтобы в воздушную тревогу надо быть в укрытии.

Что известно о падении дрона в центре Львова?