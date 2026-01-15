Бесстрашную коммунальщицу из Львова зовут пани Оля: что известно о героине видео во время атаки
- Во Львове во время воздушной атаки "Шахед" упал на площадь возле памятника Бандере, где работала коммунальщица пани Оля, которая продолжила убирать снег.
- Мэр города Андрей Садовый пообщался с ней, выразил благодарность за мужество и предупредил о необходимости пребывания в укрытии во время тревоги.
Во Львове вражеский "Шахед" упал на площадь возле памятника Степану Бандере. В это время ее убирала коммунальщица госпожа Оля, но несмотря на падение дрона продолжила работу.
С ней пообщался мэр города Андрей Садовый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет и Общественное.
Что известно о бесстрашной коммунальщице из Львова?
Госпожа Оля работает коммунальщицей во Львове уже 10 лет, ей 59 лет. Во время воздушной атаки на город в ночь на 15 января вражеский беспилотник упал на площадь возле памятника Степану Бандере.
Женщина, которая тогда убирала снег, несмотря на испуг продолжила работу.
С ней пообщался по телефону мэр города Андрей Садовый. Она рассказала, что чувствует себя хорошо.
Я не знаю, то ли вас благодарить, или вас ругать, понимаете. Ваше мужество сегодня захватило всех в Украине, поэтому я хочу поблагодарить за ваше служение обществу, за вашу работу,
– сказал Садовый.
Он добавил, что женщину отдельно отблагодарят, но предостерег, чтобы в воздушную тревогу надо быть в укрытии.
Что известно о падении дрона в центре Львова?
Утром 15 января мобильные огневые группы сбили "Шахед" в окрестностях Львова. Пораженный дрон упал в центральной части города.
После попадания российского "Шахеда" во Львове коммунальщица Оля продолжила убирать снег.