Такое наблюдали, в частности, на центральном пляже города. Соответствующие кадры опубликовали в сети очевидцы.

Обратите внимание На побережье Черного моря появились тигровые комары: почему они опасны

На видео видно, что на берег выбросило очень много водорослей. Коммунальщики вилами собирали их и забрасывали с суши в море.

Впрочем, продуктивность такого процесса была весьма сомнительной. Так как море штормило, поэтому растительность выбрасывало обратно на берег.

Это не смущало мужчин, они дальше монотонно выполняли работу – вместо того, чтобы собрать водоросли и вывезти их с пляжа.

Коммунальщики "расчищают" пляж: смотрите видео

Как отметили в местном СМИ, морская растительность является большой проблемой для запорожских курортов. Потому что на суше водоросли быстро гниют, распространяя ужасный запах.

Водоросли изменили цвет лимана в Одесской области

Куяльницкий лиман в Одесской области, в конце мая внезапно поменял свой цвет. Голубовато-зеленый водоем стал розовым.

Все потому, что водоросли в соленой воде выделяют красный пигмент. Впрочем, обычно такое происходит ближе к концу лета – в августе.