Таке спостерігали, зокрема, на центральному пляжі міста. Відповідні кадри опублікували у мережі очевидці.
Зверніть увагу На узбережжі Чорного моря з'явилися тигрові комарі: чому вони небезпечні
На відео видно, що на берег викинуло дуже багато водоростей. Комунальники вилами збирали їх та закидали з суші у море.
Втім, продуктивність такого процесу була досить сумнівною. Адже море штормило, тож рослинність викидало назад на берег.
Це не бентежило чоловіків, вони далі монотонно виконували роботу – замість того, аби зібрати водорості й вивезти їх з пляжу.
Комунальники "розчищають" пляж: дивіться відео
Як наголосили у місцевому ЗМІ, морська рослинність є великою проблемою для запорізьких курортів. Адже на суші водорості швидко гниють, поширюючи жахливий запах.
Водорості змінили колір лиману на Одещині
Куяльницький лиман, що в Одеській області, наприкінці травня раптово змінив свій колір. Блакитно-зелена водойма стала рожевою.
Все тому, що водорості у солоній воді виділяють червоний пігмент. Втім, зазвичай таке відбувається ближче до кінця літа – у серпні.