Коммунальщики спасали бесценные экземпляры книг, – Терехов об обстреле библиотеки Короленко

Снаряд российских оккупантов 13 марта повредил Харьковскую государственную научную библиотеку имени Короленко. Коммунальщикам пришлось спасать бесценные экземпляры книг.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что даже в условиях войны нельзя забывать о культуре.

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"Что касается библиотеки Короленко, вы знаете, что рядом попал снаряд, там бесценные экземпляры книг. Все наши коммунальные службы работали для того, чтобы спасти эту коллекцию, закрыть контуры", –рассказал мэр города.

По словам Терехова, сейчас ведутся переговоры с канадским фондом по восстановлению библиотеки.

Я уверен, что очень много людей, очень много меценатов, которые думают о будущем, которые считают и абсолютно верно исповедуют духовные ценности – они все будут участвовать в восстановлении,

– добавил мэр Харькова.

Следует отметить, что Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко является одной из самых больших в Украине и Европе. В ее фондах – более 7 миллионов экземпляров документов на разных языках.

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