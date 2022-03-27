Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що навіть за умов війни не можна забувати про культуру.

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"Щодо бібліотеки Короленка, ви знаєте, що поряд потрапив снаряд, там безцінні екземпляри книг. Усі наші комунальні служби працювали для того, щоб врятувати цю колекцію, закрити контури", – розповів мер міста.

За словами Терехова, зараз ведуть переговори з канадським фондом щодо відновлення бібліотеки.

Я впевнений, що дуже багато людей, дуже багато меценатів, які думають про майбутнє, які вважають й абсолютно правильно сповідують духовні цінності – вони всі братимуть участь у відновленні,

– додав мер Харкова.

Варто зауважити, що Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка є однією з найбільших в Україні та Європі. У її фондах – понад 7 мільйонів примірників документів різними мовами.

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