Власти публикуют свои указы, а народ может повлиять на те или иные решения. Подробнее о важности общения правительства с обществом и "маркетинговой" демократии Владимира Зеленского рассказал 24 Каналу медиаэксперт и политический консультант Алексей Ковжун.

Не упустите Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

Чем важна связь правительства и общества

Ковжун подчеркнул, что провел трудные разговоры с западными журналистами, политиками и общинами экспертного общества по выборам в Украине. Они говорили, что их необходимо провести, потому что европейцы и американцы защищают в Украине свободу и демократию. В то же время, демократия – это процедура, согласно которой выборы должны состояться.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский соглашается, что многие депутаты ведут себя не по своему статусу, но в настоящее время не могут распустить Верховную Раду, потому что тогда нужно будет проводить выборы.

Следующие очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023 года, а президентские – весной 2024 года. Однако действие на территории Украины правового режима военного положения делает невозможным проведение выборов.

"Я отстаивал мнение, что выборы – это холодная гражданская война. Когда вместо того, чтобы говорить о чем-то интересном и приятном, мы обнаруживаем, что поддерживаем разных политиков. На период выборов у нас могут ухудшиться отношения, даже если мы друзья или родственники – это во время войны совершенно недопустимо", – заметил медиаэксперт.

Тогда важные западные особы говорили, что это создает риск авторитаризма. Однако Украина не поддерживает такой формат, эта "кнопка" не активна на нашей "клавиатуре". Это снова и снова подтверждает обратную связь правительства с обществом. Ведь власть должна слышать людей, чтобы оставаться властью.

"Я счастлив, что наше правительство и Офис Президента понимают, что без этой обратной связи нам не выжить. У нас не работает классическая история "сказали, то идите делайте". Если нас не слышат – нам неприятно. И если неприятно многим, может стать еще кому-то неприятно. Так что эта связь сохраняется и она является важным предохранителем против авторитаризма, а также выпуском "пары", образующейся во времена отсутствия ясных и понятных политических процессов", – подчеркнул политический консультант.

О "маркетинговой" демократии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, а в прошлом успешный артист, очень чувствителен к сигналам из зала. Он следит, любит ли его аудитория и как откликается на его действия. В Офисе Президента исследуют мнения и настроения по тому или иному вопросу, и пытаются корректировать свои решения и поведение исходя из данных, получаемых из закрытых опросов.

Это абсолютное преимущество. Это можно назвать "маркетинговой демократией". То есть, когда проводишь замеры и понимаешь, чего люди хотят на самом деле: хотят этого, но этого нет, хорошо; хотят этого, но это пока невозможно; а это мы можем сделать, потому сделаем; это вызов на доверие, давайте отставим; это решение неприятное, но надо его принимать, давайте его как-то объяснять,

– сказал Алексей Ковжун.

Несмотря на это, "маркетинговая" демократия – это не идеальное средство управления государством. То же самое в свое время говорил экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль о "представительной" демократии. Однако пока нет лучших способов управления той или иной страной.

Во время военного положения невозможно ввести "представительную" демократию, когда граждане выбирают политиков, защищающих их интересы. В то же время, обратная связь в "маркетинговой" демократии остается оптимальной в такие сложные времена.

Новости Украины